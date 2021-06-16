Башкирские легкоатлеты готовятся к первенству России среди юниоров до 20 лет

Бирская школа по прыжкам в высоту продолжает взращивать таланты. Матвей Тычинкин и Антон Мазнев – прыгуны из Бирска – ждут приглашения в финал Спартакиады. Они показали отличные результаты на окружной Спартакиаде. Об этом съемочной группе БСТ рассказал Геннадий Алексеев, главный тренер сборной Башкортостана по легкой атлетике. Накануне в столичном Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел четвертый этап Кубка республики. И одна из восходящих звезд – Алена Самиева из Нефтекамска, которая показывает неплохие результаты в беге с барьерами.

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой стал спасением для башкирских легкоатлетов. Иначе Алене Самиевой из Нефтекамска просто негде было бы тренироваться – в ее родном городе условий для занятий именно в данном виде нет. А сейчас в Уфе девочка спокойно проходит сборы на базе комплекса, здесь же живет, тренируется и набирается соревновательного опыта. На четвертом этапе республиканского кубка показала отличное время – 1 минуту и 4 секунды. Даже лучше, чем на окружном туре Спартакиады, где стала второй.

Знакомый стадион, а на ПФО есть давление – от тебя ждут первого места, форма была не такая хорошая. А сейчас пробежала лучше еще и потому, что вчера был выходной. Алена Самиева, победительница соревнований /Нефтекамск/

Впереди у Алены еще один серьезный старт, и вновь на ставшем уже родным стадионе в Центре спортивной подготовки. 28 и 29 июня Уфа впервые примет первенство России среди юниоров до 20 лет. Заявки уже подали порядка 900 человек около 60 команд. Поэтому очередной этап Кубка республики – проверка не только для спортсменов, но и электронной системы, и судейского корпуса Башкортостана.

На всякий случай для сверки с электронной системой подсчитывают результаты и вручную.

Как только сходит снег, мы можем тренироваться. У нас есть и высота, и прыжковая яма, и электронику на спринт подключили. Появляется база, появляются спортсмены. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Геннадий Алексеев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по легкой атлетике