Башкирские легкоатлеты готовятся к первенству России среди юниоров до 20 лет

Бирская школа по прыжкам в высоту продолжает взращивать таланты. Матвей Тычинкин и Антон Мазнев – прыгуны из Бирска – ждут приглашения в финал Спартакиады. Они показали отличные результаты на окружной Спартакиаде. Об этом съемочной группе БСТ рассказал Геннадий Алексеев, главный тренер сборной Башкортостана по легкой атлетике. Накануне в столичном Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел четвертый этап Кубка республики. И одна из восходящих звезд – Алена Самиева из Нефтекамска, которая показывает неплохие результаты в беге с барьерами.
Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой стал спасением для башкирских легкоатлетов. Иначе Алене Самиевой из Нефтекамска просто негде было бы тренироваться – в ее родном городе условий для занятий именно в данном виде нет. А сейчас в Уфе девочка спокойно проходит сборы на базе комплекса, здесь же живет, тренируется и набирается соревновательного опыта. На четвертом этапе республиканского кубка показала отличное время – 1 минуту и 4 секунды. Даже лучше, чем на окружном туре Спартакиады, где стала второй.
Впереди у Алены еще один серьезный старт, и вновь на ставшем уже родным стадионе в Центре спортивной подготовки. 28 и 29 июня Уфа впервые примет первенство России среди юниоров до 20 лет. Заявки уже подали порядка 900 человек около 60 команд. Поэтому очередной этап Кубка республики – проверка не только для спортсменов, но и электронной системы, и судейского корпуса Башкортостана.
На всякий случай для сверки с электронной системой подсчитывают результаты и вручную.
А сейчас у легкоатлетов насыщенный соревновательный календарь. Юниоры до 23 лет на днях отправляются на первенство страны в Челябинск. А потом сразу предстоит чемпионат России в Чебоксарах, потом уже домашнее первенство страны. Кажется, королева спорта наконец-то возвращается на свои прежние позиции.