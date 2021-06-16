Жителей Башкирии предупредили о шквалистом ветре и грозах

МЧС Башкирии обратилось с предупреждением к жителям республики. На регион надвигается непогода.
В некоторых районах Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности. А завтра, 17 июня, в республику придут грозы, дожди, град, туман с ухудшением видимости на дорогах до 500-1000 метров. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.
МЧС напоминает: при усилении ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередачи.
Температура воздуха ночью составит +15, +20°С, по востоку до +10°С, днем +22, +27°С, по югу до +32 °С.