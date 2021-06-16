Пропавшего жителя Башкирии нашли спустя 78 лет

На малую родину вернётся пропавший 78 лет назад Хайбулла Хисматуллин. Мужчина жил в деревне Верхнее Сазово, пока не стал участников Великой Отечественной войны.
Юный Хайбулла служил сержантом, пилотом ИЛ-2, 694-ого штурмового авиационного полка, 228-й штурмовой авиационной дивизии. 22 октября 1942 года он трагически погиб во время боевого вылета. Ему было всего 19 лет.
Захоронение отважного солдата было найдено через 78 лет в Волгоградской области поисковым отрядом «Побвиг» Куюргазинского района.
Благодаря Василию Белоусову, инициатору и основателю музея 16-й Воздушной Армии при Октябрьской средней школе Ольховского района Волгоградской области, Салавату Сатыбаеву, командиру поискового отряда «Подвиг» Куюргазинского район, и родственнику погибшего Фаршату Акбердину останки героя будут возвращены на малую родину.
Фото: МБУ Кугарчинский историко-краеведческий музей.