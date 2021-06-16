Пропавшего жителя Башкирии нашли спустя 78 лет

Мы благодарны им за большой вклад в сохранении исторической памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Благодаря таким людям бессмертный подвиг наших отцов, дедов, прадедов, не будет забыт и стерт из нашей памяти.

МБУ Кугарчинский историко-краеведческий музей