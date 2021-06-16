В Башкирии пьяный машинист попал под каток

В Башкирии завершили расследование несчастного случая, который произошёл при строительстве трассы Бирск-Тастуба-Сатка. 19 марта там пострадал 39-летний машинист катка.

Как сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции, 19 марта мужчина заступил на ночную смену. Он занимался уплотнением грунта, но на откосе не справился с управлением и был придавлен катком.

К счастью, коллеги оперативно доставили пострадавшего в больницу, где ему диагностировали многочисленные травмы. Выяснилось, что рабочий за рулём был сильно пьян. Также у сотрудника не было водительского удостоверения.