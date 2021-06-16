Радий Хабиров принял участие в совещании Совбеза по вопросам экологии в Самаре

Радий Хабиров принял участие в совещании Совета безопасности по вопросам экологии. Выездное мероприятие прошло в Самаре. Затронули наиболее актуальные темы, в том числе работу недропользователей. Их деятельность в последнее время под особым прицелом властей республики.
На кадрах с высоты птичьего полета участки земли выглядят как огромные заплатки. Светлый слой – это выровненные отвалы, т.е. отходы горной выработки. Сверху его застилают специальным геотекстилем, мембраной и геосеткой, которую засыпают грунтом. Уже после плодородную почву засеют травой.
Отходы накапливались на этих землях с 30-х годов прошлого века. Все это негативно влияет на экологию, в том числе и на здоровье местных жителей. Все отвалы планируют ликвидировать до 2025 года. В общей сложности Бурибаевский обогатительный комбинат выделил на эти цели около 300 миллионов рублей. Впоследствии здесь планируют обустроить зону отдыха для местных жителей.
Обязанность по рекультивации лежит на каждом недропользователе, но реальных примеров – единицы. Вот и в Баймакском районе золотодобытчики оставили после себя горы мусора и гектары перелопаченной земли. И все это вблизи одного из живописнейших мест – озера Талкас. В целях спасения территории Радий Хабиров присвоил им статус особо охраняемых. Как и с башкирским шиханами, теперь земли будут под надежной защитой и развиваться исключительно в туристических целях.
Проблему ликвидации вреда окружающей среде обсудили на выездном совещании совета безопасности России в Самаре. Участие в обсуждении принял и Радий Хабиров. На заседании выработали пути по устранению сложившихся угроз. Впрочем, Башкортостан уже начал работать в этом направлении. Последний серьезный шаг – создание межведомственной комиссии по вопросам недропользования, которая появится в Зауралье. Как раз накануне глава республики призвал новый орган работать более активно.
Радий Хабиров не раз говорил о важности баланса между экологическими требованиям, сохранением природы и экономическим развитием территорий. И власть будет следить, чтобы интересы местных жителей и их территорий не были ущемлены. Ну а принцип «загрязнитель платит» – неукоснительно соблюдался.