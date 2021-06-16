В Башкирии будут судить лесорубов, незаконно срубивших древесину на 5 млн

В республике перед судом предстанут четверо сотрудников лесхоза в Зилаирском районе. По данным следствия, они незаконно вырубили сотни кубометров древесины.

В организованную группу «черных лесорубов» входили руководитель районного лесхоза, его заместитель и еще двое сотрудников. Под видом вырубки тонкоствольных, больных и пораженных деревьев они уничтожили здоровые березы и сосны. Бревна хорошего качества увозились, в частности, в Оренбургскую область. Чтобы скрыть следы преступления, они заваливали пни без клейма порубочными остатками.

Фото №1 - В Башкирии будут судить лесорубов, незаконно срубивших древесину на 5 млн

Ущерб природе составил почти 5 миллионов рублей, сообщили в МВД. По данным СК, обвиняемые не признали вину в преступлении. На имущество «черных лесорубов» и их родственников наложен арест.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти