В Башкирии будут судить лесорубов, незаконно срубивших древесину на 5 млн

В республике перед судом предстанут четверо сотрудников лесхоза в Зилаирском районе. По данным следствия, они незаконно вырубили сотни кубометров древесины.
В организованную группу «черных лесорубов» входили руководитель районного лесхоза, его заместитель и еще двое сотрудников. Под видом вырубки тонкоствольных, больных и пораженных деревьев они уничтожили здоровые березы и сосны. Бревна хорошего качества увозились, в частности, в Оренбургскую область. Чтобы скрыть следы преступления, они заваливали пни без клейма порубочными остатками.
Ущерб
природе составил почти 5 миллионов рублей, сообщили в МВД. По данным СК,
обвиняемые не признали вину в преступлении. На имущество «черных лесорубов» и
их родственников наложен арест.