В Уфе экс-полицейский ударил инспектора после неудачной попытки «договориться»

В Уфе вынесли приговор бывшему полицейскому, который пытался «договориться» с гаишником. Сотрудник Управления собственной безопасности МВД требовал не составлять протокол в отношении своей нетрезвой знакомой. Когда уговоры не помогли, он ударил инспектора ниже пояса. Вина подсудимого была доказана в суде, однако обе стороны остались недовольны приговором.

На приговор подсудимый Рамиль Гайфуллин пришел налегке, без каких-либо вещей, словно и не планируя отправляться за решетку. А ведь для него сторона обвинения требовала 7,5 лет колонии. В ходе следствия удалось доказать, что сотрудник Управления собственной безопасности МВД в 2017 году пытался спасти свою знакомую от наказания, которую сотрудники ГИБДД заподозрили в нетрезвом вождении.

Спросили ее, как будем решать вопрос. Я просто проезжал мимо и из дружеских чувств остановился помочь. Протокол составлял гаишник, не Рафиков. Я попрощался и уехал, всё. Рамиль Гайфуллин, подсудимый

Конфликт разгорелся из-за этой женщины, которую и остановили госавтоинспекторы. В тот вечер она села за руль как минимум после бокала вина. Однако во время оформления протокола виновница позвонила своему другу-полицейскому. Вначале подполковник Гайфуллин пытался решить вопрос по телефону, а затем приехал лично. Сотрудник ДПС Артур Рафиков отказался выполнять незаконные требования, за что получил удар в пах.

Гайфуллин превысил должностные полномочия и нанес телесные повреждения Рафикову. Вину он не признал. Наталья Попова, помощник прокурора Советского района г. Уфы

Так совпало, что Гайфуллин задолго до этого инцидента какое-то время был начальником Артура Рафикова. Затем мужчина перешел на службу в управление собственной безопасности. И, по сути должен, был ловить нечистых на руку сотрудников МВД. Но этим происшествием он запятнал честь собственного мундира.

Разбирательства по этому делу длились почти 4 года. 2 раза уголовное дело прекращали, и вот наконец третье довели до суда с утвержденным обвинительным заключением. Рассмотрение происходило в Советском районном суде Уфы. Суд признал Рамиля Гайфуллина виновным в превышении должностных полномочий. Однако при вынесении приговора убрал пункт о нанесении телесных повреждений. Экс-полицейскому дали один год условно.

Приговором недоволен, все доказательства высосаны из пальца. Рамиль Гайфуллин осуждённый

Словно очередной удар ниже пояса, приговор Фемиды воспринял и госавтоинспектор. Пострадавший не ожидал такой мягкости наказания.

Я 4 года боролся за справедливое решение, не за это. Буду бороться дальше. Я остановил эту пьяную женщину, чтобы она не сбила моего, вашего или его родственника. А зачем тогда работать и делать свою работу плохо? Артур Рафиков, потерпевший, инспектор ДПС