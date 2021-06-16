Жители Башкирии не могут прописаться в своих законных домах

С домом, но без определенного места жительства. В Иглинском районе собственники участков вблизи деревни Блохино не могут прописаться в домах. Узаконить постройки не получается, даже несмотря на полученное разрешение на строительство. Земли не внесены в генплан. Собственники не могут получить кредит на возведение домов и даже оформить ОСАГО. Хотя изначально участки получали как под индивидуальное жилое строительство.

По документам здесь если и должно что-то расти, то вроде гречихи, рапса или ржи. На сельхозземлях сильно не разгуляешься. Не говоря уже о бане, которую успели поставить еще в те времена, когда участки выделялись под жилое строительство. Но в 2017 году все постройки в округе стали незаконными. А разрешения на строительство выдавать перестали.

В нашей семье это привело к трагедии. В прошлом году из-за такой ситуации мы вынуждены были отказаться от рождения двойни. С жильем неопределенность, а четверых детей растить, сами понимаете, нужна территория. Лариса Карунас, местная жительница

Вот уже несколько лет семья Артемы и Ларисы использует участок как огород. Ситуация не лучше и у тех, кто все-таки успел построиться.

Есть такие, кто успел получить разрешение на строительство, а по его окончании не смогли зарегистрировать права в Росреестре. Алексей Перевалов, местный житель

Жилье узаконить не получается, а раз нет дома, нет и прописки. Для администрации это «участки-невидимки».

Грейдеры мы нанимаем на свои средства, дорога находится в неопределенном статусе, ее не чистят. Не ставят официальное освещение, оно сделано силами местных жителей. Дороги отсыпаны за свой счет. Артём Никитин, местный житель

В Росреестре земля числится как участок под индивидуальное жилое строительство. А на генплане администрации сельсовета здесь должны быть поля.

У многих есть документы, разрешающие строительство, но в 2017 году они оказались на землях сельхозназначения. Каким образом, я не знаю. Ришат Суяргулов, депутат Акбердинского сельского поселения