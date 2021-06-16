Жители Башкирии не могут прописаться в своих законных домах

С домом, но без определенного места жительства. В Иглинском районе собственники участков вблизи деревни Блохино не могут прописаться в домах. Узаконить постройки не получается, даже несмотря на полученное разрешение на строительство. Земли не внесены в генплан. Собственники не могут получить кредит на возведение домов и даже оформить ОСАГО. Хотя изначально участки получали как под индивидуальное жилое строительство.
По документам здесь если и должно что-то расти, то вроде гречихи, рапса или ржи. На сельхозземлях сильно не разгуляешься. Не говоря уже о бане, которую успели поставить еще в те времена, когда участки выделялись под жилое строительство. Но в 2017 году все постройки в округе стали незаконными. А разрешения на строительство выдавать перестали.
Вот уже несколько лет семья Артемы и Ларисы использует участок как огород. Ситуация не лучше и у тех, кто все-таки успел построиться.
Жилье узаконить не получается, а раз нет дома, нет и прописки. Для администрации это «участки-невидимки».
В Росреестре земля числится как участок под индивидуальное жилое строительство. А на генплане администрации сельсовета здесь должны быть поля.
Пока всех собственников можно называть жителями близлежащих территорий деревни Блохино. Земли в свое время продавала коммерческая компания, объясняют в администрации сельсовета, и во время корректировки генплана обращений от нее на внесение не поступало. Так участки были стерты с бумаги. Но в ближайшее время, обещают в сельсовете, изменения вновь внесут. А с компанией, продающей участки, заключат договор на комплексное освоение. В генплане также будет отведена земля под строительство школы, детского сада, ФАПа. Через месяц администрация проведет собрание с местными жителями, и дома наконец появятся не только на земле, но и на бумаге.