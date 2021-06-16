В Башкирии отмечают 267-летие со дня рождения Салавата Юлаева

267 лет со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. Торжественные мероприятия сегодня прошли у известного памятника в Уфе. Возложили цветы, сыграли на курае и прочитали стихотворения потомки Салавата, которые сдаваться не умеют.
Мелодия «Салават» – народная, она о трагической судьбе героя. Родился Салават Юлаев 267 лет назад. Сегодня, в день его рождения, на месте, ставшем символом республики, возложили цветы к памятнику и зачитали стихотворения, посвященные батыру.
При этом память поэта чтят и за пределами страны. 13 июня торжественные мероприятия прошли в городе Палдиски. Жизнь Салавата Юлаева оборвалась в Эстонской республике. Поэтому фигура героя символична не только для башкир, но и для представителей других народов.
В 1943 году был сформирован 1292-й противотанковый полк имени Салавата Юлаева. В годы войны имя батыра также носил бронепоезд. Улицы, проспекты и, наконец, хоккейная команда «Салават Юлаев» – бренд и лицо Башкортостана. В Доме дружбы народов прошел круглый стол. К нему подключились жители Курганской, Оренбургской, Челябинской областей – регионов, где имя героя носят значимые объекты.
На родине поэта, в Салаватском районе, также почтили его память. Возложили цветы к бюсту героя и открыли выставку «Сказание о Салавате». Посуда, орудия, костюмы – авторы воссоздали интерьеры жилища башкир. В Уфе же праздник завершился флешмобом кураистов на площади имени Салавата Юлаева.