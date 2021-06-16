В Башкирии отмечают 267-летие со дня рождения Салавата Юлаева

267 лет со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. Торжественные мероприятия сегодня прошли у известного памятника в Уфе. Возложили цветы, сыграли на курае и прочитали стихотворения потомки Салавата, которые сдаваться не умеют.

Мелодия «Салават» – народная, она о трагической судьбе героя. Родился Салават Юлаев 267 лет назад. Сегодня, в день его рождения, на месте, ставшем символом республики, возложили цветы к памятнику и зачитали стихотворения, посвященные батыру.

Я думаю, персона Салавата Юлаева, ежегодное упоминание, чествование его – это, с одной стороны, дань памяти, и для молодежи это символ для понимании роли личности в истории. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

При этом память поэта чтят и за пределами страны. 13 июня торжественные мероприятия прошли в городе Палдиски. Жизнь Салавата Юлаева оборвалась в Эстонской республике. Поэтому фигура героя символична не только для башкир, но и для представителей других народов.

В эпосе «Урал-батыр» написано: «Живую воду я разлили на свой народ, на свои земли. В крови – капля вечности». Пусть это знает каждое поколение. Если у нас в крови капля вечности, что с этим можно сделать? Ринат Рамазанов, лидер группы «Аргымак»

В 1943 году был сформирован 1292-й противотанковый полк имени Салавата Юлаева. В годы войны имя батыра также носил бронепоезд. Улицы, проспекты и, наконец, хоккейная команда «Салават Юлаев» – бренд и лицо Башкортостана. В Доме дружбы народов прошел круглый стол. К нему подключились жители Курганской, Оренбургской, Челябинской областей – регионов, где имя героя носят значимые объекты.

Имя Салавата Юлаева дано улицам, названиям городов и сел нашей России. Но есть субъекты, в которых имя героя увековечено в виде памятника или мемориальной доски. Гульназ Мирхайдарова, и.о. директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан