В Башкирии руководитель предприятия «кинул» с зарплатой 18 человек

В Кигинском районе Башкирии сотрудники одного из предприятий остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Руководство предприятия не выплачивало зарплату с января по март текущего года. Без своих кровно заработанных остались 18 человек. Сумма задолженности составила 90 тысяч рублей.

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые, по указанию руководства, были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации, с целью обеспечения ее бесперебойной работы. пресс-служба СУ СКР по РБ