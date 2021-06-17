В Башкирии руководитель предприятия «кинул» с зарплатой 18 человек

В Кигинском районе Башкирии сотрудники одного из предприятий остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Руководство предприятия не выплачивало зарплату с января по март текущего года. Без своих кровно заработанных остались 18 человек. Сумма задолженности составила 90 тысяч рублей.
Сейчас следователи допрашивают сотрудников и руководство кооператива, изучают документы бухгалтерской отчетности, а также принимают меры к скорейшему погашению задолженности.