Столб упал на крышу: в Башкирии в ДТП погибла женщина

Вчера, 16 июня, в Бирском районе Башкирии автомобиль Renault Duster съехал в кювет, после чего влетел в столб. От удара электроопора упала на крышку иномарки.

Фото №1 - Столб упал на крышу: в Башкирии в ДТП погибла женщина

ДТП произошло на четвертом километре автодороги Верхнелачентау - Новобаишево. За рулем иномарки находилась 56-летняя жительница Уфы.

Водитель получила тяжелые травмы и скончалась до приезда медиков. По факту смертельного ДТП начато разбирательство, рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.

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