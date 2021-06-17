Столб упал на крышу: в Башкирии в ДТП погибла женщина

Вчера, 16 июня, в Бирском районе Башкирии автомобиль Renault Duster съехал в кювет, после чего влетел в столб. От удара электроопора упала на крышку иномарки.
ДТП произошло на четвертом километре автодороги Верхнелачентау - Новобаишево. За рулем иномарки находилась 56-летняя жительница Уфы.
Водитель получила тяжелые травмы и скончалась до приезда медиков. По факту смертельного ДТП начато разбирательство, рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.