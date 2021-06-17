В Стерлитамаке впервые за несколько лет обновили троллейбусный парк

Республика подарила Стерлитамаку одну машину марки «Горожанин», электротранспорт произвели на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе вместе с Минским автозаводом. В комплектации машины – камеры видеонаблюдения, USB-розетки.

Без подключения к токоприёмнику машина может проехать около 15 км, что позволит объехать пробки, аварии, неполадки в контактной сети. В ближайшее время она выйдет на один из городских маршрутов.