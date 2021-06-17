В Башкирии могут запретить ездить на электросамокатах без шлема

Власти Башкирии разрабатывают законопроект с ограничениями по использованию электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Фото №1 - В Башкирии могут запретить ездить на электросамокатах без шлема

Так, по новому законопроекту, может быть запрещено ездить на электросамокатах в населённых пунктах со скоростью выше 10 км/ч. Также двухколёсным электротранспортом могут запретить пользоваться детям до 14 лет, которые смогут покататься только под присмотром родителей. В законопроекте предусматривается запрет на езду на одном самокате двух или более человек. Также может стать необходимым ношение защитного шлема в любое время суток и светоотражающей одежды ночью.

ДТП с их участием происходят постоянно. Ежедневно люди получают травмы. Мы считаем необходимым принять республиканский закон, не дожидаясь решения на федеральном уровне.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 

Законопроект при этом предусматривает административную ответственность за нарушения в виде штрафов.

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