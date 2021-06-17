В Башкирии могут запретить ездить на электросамокатах без шлема

Так, по новому законопроекту, может быть запрещено ездить на электросамокатах в населённых пунктах со скоростью выше 10 км/ч. Также двухколёсным электротранспортом могут запретить пользоваться детям до 14 лет, которые смогут покататься только под присмотром родителей. В законопроекте предусматривается запрет на езду на одном самокате двух или более человек. Также может стать необходимым ношение защитного шлема в любое время суток и светоотражающей одежды ночью.