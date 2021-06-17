Правительство Башкирии провело выездное заседание в Иглинском районе

Детские сады и школы переполнены. Численность населения за последние десять лет в Иглино выросла до 60 тысяч человек. Эти проблемы обсудили на выездном заседании правительства республики по вопросам развития района. Открыл собрание премьер-министр Андрей Назаров.

С докладом выступила и глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова. Руководитель муниципалитета обратила внимание на вопросы электро-, газо- и водоснабжения. Инфраструктура ЖКХ была рассчитана на семитысячное население, а сегодня численность села превысила отметку в 35 тысяч. В связи с этим встал вопрос о необходимости строительства физкультурных комплексов, сельских домов культуры, а также новой поликлиники.