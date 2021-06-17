В Башкирии прошел республиканский слет юных экологов

Как выжить в природе, не навредив окружающей среде.
80 юных экологов со всего Башкортостана съехались в Ишимбайский район на
республиканский слет «Друзья заповедных островов». В течение трех дней
школьники участвовали в различных конкурсах и конференциях на тему защиты
окружающей среды.
Во время слета каждая из команд также презентовала
проекты по защите заповедных островков в своих районах – парков, лесопосадок,
озер или, к примеру, необычных полян.
В
этот раз 15-й слет встречает геопарк «Торатау», то есть у нас сегодня была образовательная
экскурсия на шихан Торатау, мы там много увидели, посмотрели, поднялись на
вершину. Спустились вниз, буквально после спуска у нас начинается церемония
торжественного закрытия.Екатерина Кошелева, директор Республиканского детского эколого-биологического центра
Лазили
на гору, это было трудно, потому что ноги теперь болят и мы все устали.Эльза Гареева, участница слёта /Шаранский район/
Торатау
– это очень красивое место, там, правда, священная гора, как говорят и мне
очень понравилось.Дарья Фасхутдинова, участница слёта /Белорецкий район/
Основными организаторами слета выступают Министерство
образования и науки республики, а также Министерство природопользования и
экологии Башкортостана. Одна из главных задач – объединить усилия по защите
особо охраняемых уголков природы, привлекая к этому юных экологов.
Мы очень ценим такие фестивали. Спасибо большое
организаторам за то, что работа ведется именно с детьми. Мы понимаем, что пройдет
время и эти дети вырастут, они будут строить будущее. Очень важно, чтобы у них были правильные ценности. Артур Биктимиров, заместитель руководителя геопарка «Торатау»