В Башкирии прошел республиканский слет юных экологов

Как выжить в природе, не навредив окружающей среде. 80 юных экологов со всего Башкортостана съехались в Ишимбайский район на республиканский слет «Друзья заповедных островов». В течение трех дней школьники участвовали в различных конкурсах и конференциях на тему защиты окружающей среды.

Во время слета каждая из команд также презентовала проекты по защите заповедных островков в своих районах – парков, лесопосадок, озер или, к примеру, необычных полян.

В этот раз 15-й слет встречает геопарк «Торатау», то есть у нас сегодня была образовательная экскурсия на шихан Торатау, мы там много увидели, посмотрели, поднялись на вершину. Спустились вниз, буквально после спуска у нас начинается церемония торжественного закрытия.

Екатерина Кошелева, директор Республиканского детского эколого-биологического центра

Лазили на гору, это было трудно, потому что ноги теперь болят и мы все устали.

Эльза Гареева, участница слёта /Шаранский район/

Торатау – это очень красивое место, там, правда, священная гора, как говорят и мне очень понравилось.

Дарья Фасхутдинова, участница слёта /Белорецкий район/

Основными организаторами слета выступают Министерство образования и науки республики, а также Министерство природопользования и экологии Башкортостана. Одна из главных задач – объединить усилия по защите особо охраняемых уголков природы, привлекая к этому юных экологов.

Фото №1 - В Башкирии прошел республиканский слет юных экологов

Мы очень ценим такие фестивали. Спасибо большое организаторам за то, что работа ведется именно с детьми. Мы понимаем, что пройдет время и эти дети вырастут, они будут строить будущее. Очень важно, чтобы у них были правильные ценности. 

Артур Биктимиров, заместитель руководителя геопарка «Торатау»
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