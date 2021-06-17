В Башкирии прошел республиканский слет юных экологов

Мы очень ценим такие фестивали. Спасибо большое организаторам за то, что работа ведется именно с детьми. Мы понимаем, что пройдет время и эти дети вырастут, они будут строить будущее. Очень важно, чтобы у них были правильные ценности.

Артур Биктимиров, заместитель руководителя геопарка «Торатау»