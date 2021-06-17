В Башкирии агрофирма установила оросительную систему за 85 млн рублей

Впервые в республике в Аургазинском районе предприятие «Урожай» установило три дождевальные установки кругового действия BAUER. Технология обошлась в почти 85 миллионов рублей. Каким образом она повышает эффективность и в чем выгода для потребителей?

Айрату Резяпову, образно выражаясь, можно заказать дождь. Он научился управлять новой дождевой оросительной установкой. Оборудование современное и технологичное – с озера на расстояние полтора километра протянут трубопровод. Вода очищается, затем поливает поле с кормовыми культурами на площади 260 гектаров. Это позволит как минимум вдвое увеличить урожай.

Управлять очень просто, все автоматика и все настроено. Айрат Резяпов, оператор дождевой оросительной установки

Дождевая установка обошлась в 85 млн рублей. Его закупило сельскохозяйственное предприятие «Урожай». Покупка выгодна: 42% от затрат вернутся в виде субсидий. Особенно актуально нововведение этим летом – засушливым, аномально жарким. По словам аграриев, уверенность в получении укоса кормовых культур позволяет экономить.

На данный момент у нас орошается на площади 260 га оросительной системой. Главная цель этих установок – обеспечение кормами. Даже в самый засушливый год мы должны получать три-четыре укоса. Благодаря этим установкам мы будем добиваться этого. Артур Гизатуллин, агроном СПК «Урожай»

Это необходимость. Потому что таким образом достигается независимость хозяйств от погодных условий. Я думаю, что многие хозяйства к этому сегодня пришли. Уже строятся такие системы. Артур Заманов, директор Управления по мелиорации земель Республики Башкортостан