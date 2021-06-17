В Башкирии агрофирма установила оросительную систему за 85 млн рублей

Впервые в республике в Аургазинском районе предприятие «Урожай» установило три дождевальные установки кругового действия BAUER. Технология обошлась в почти 85 миллионов рублей. Каким образом она повышает эффективность и в чем выгода для потребителей?
Айрату Резяпову, образно выражаясь, можно заказать дождь. Он научился управлять новой дождевой оросительной установкой. Оборудование современное и технологичное – с озера на расстояние полтора километра протянут трубопровод. Вода очищается, затем поливает поле с кормовыми культурами на площади 260 гектаров. Это позволит как минимум вдвое увеличить урожай.
Дождевая установка обошлась в 85 млн рублей. Его закупило сельскохозяйственное предприятие «Урожай». Покупка выгодна: 42% от затрат вернутся в виде субсидий. Особенно актуально нововведение этим летом – засушливым, аномально жарким. По словам аграриев, уверенность в получении укоса кормовых культур позволяет экономить.
Аналоги таких дождевальных машин имеются в хозяйствах Зианчуринского и Мелеузовского районов. Аграрии признали высокую эффективность оборудования, которое позволяет вывести АПК на новый уровень. Кроме того, это влияет и на качество, и на цену готовой продукции.