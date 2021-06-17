В Башкирии поймали 20-летнюю «закладчицу»

Как сообщила сама подозреваемая, она приехала в Белорецк из деревни и жила у родственника. Денег, которые присылали родители, на существование ей не хватало. Тогда она решила найти дополнительный заработок и наткнулась на заманчивое предложение в сфере «продаж»: 45 тысяч рублей за неделю. Вот только продавать девушке пришло наркотики.