В Башкирии поймали 20-летнюю «закладчицу»

20-летнюю жительницу Белорецка подозревают в серьёзном преступлении – распространении наркотиков.
Благодаря оперативной информации на след «закладчицы» вышли сотрудники правоохранительных органов. Её личность была установлена, а после девушку задержали.
Как сообщила сама подозреваемая, она приехала в Белорецк из деревни и жила у родственника. Денег, которые присылали родители, на существование ей не хватало. Тогда она решила найти дополнительный заработок и наткнулась на заманчивое предложение в сфере «продаж»: 45 тысяч рублей за неделю. Вот только продавать девушке пришло наркотики.
Теперь она стала фигуранткой уголовного дела.