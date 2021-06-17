В Башкирии открываются дополнительные койки для ковид-пациентов

Сегодня, 17 июня, глава Башкирии провел заседание оперативного штаба, во время которого обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Главный санитарный врач Башкирии Анна Казак сообщила, что в регионе фиксируется новая волна заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки было зарегистрировано 100 новых пациентов. Последний раз такой высокий суточный прирост фиксировался лишь в начале апреля.
Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил, что в стационарах открываются дополнительные 250 коек для пациентов с коронавирусом.
Эксперты отметили, что эпидемия ещё далека от завершения. Радий Хабиров поручил подготовить ужесточение противоэпидемиологических мер, которые будут внесены в указ о повышенной готовности. Результаты работы озвучат уже сегодня, 17 июня, на вечернем заседании штаба.