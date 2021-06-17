В Башкирии свадьбу сыграли 72-летний жених и 33-летняя невеста

Для возлюбленных это первый брак, у каждого своя тяжёлая судьба. В доме для престарелых и инвалидов Мунир Ханафеев и Эльвира Басырова оказались, попав в трудную ситуацию. Мунир играл в ансамбле «Синтез» и проехал с концертами всю страну. А Эльвира попала в учреждение в 28 лет, была очень тихой, замкнутой, с трудом шла на контакт с людьми. Но любовь к музыке объединила постояльцев.