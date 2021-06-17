В Башкирии планируют жестко ограничить использование электросамокатов

В Башкирии могут запретить ездить на электросамокатах без шлема и со скоростью выше 10 километров в час. В Госсобрании подготовили соответствующий законопроект. Поправки подготовила группа депутатов «Единой России».
Они намерены ввести запрет на передвижение на одном электросамокате двух и более человек, а также на их использование детьми в возрасте до 14 лет. Кроме того, ездить на них после принятия закона ночью можно будет в светоотражающей одежде. В населенных пунктах скорость передвижения ограничат 10 километрами в час.
По данным Госсобрания, только в Уфе насчитывается около 2 тысяч сдаваемых в аренду электросамокатов. С начала года в Башкирии произошло уже 11 ДТП с их участием. В первом чтении новый законопроект рассмотрят 23 июня.