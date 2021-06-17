В Башкирии автомобилист спас от смерти утиную семью

14 июня неизвестный автомобилист стал героем новостных лент. Уфимец спас от смерти под колёсами машин утиную семью.

Фото №1 - В Башкирии автомобилист спас от смерти утиную семью

Добрая запись с видеорегистратора разлетелась по социальным сетям. Мужчина двигался по оживленной трассе в деревню Искино. В этот момент автодорогу решила перейти мама-утка с малышами. Но в один момент утка едва не попала под машину на трассе. Тогда неравнодушный уфимец выбежал из салона авто и согнал семью на обочину.

К счастью, мама-утка и её шесть малышей не пострадали.

Видео: UTV.RU

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