В Башкирии из воды достали тело отчима, утонувшей 9-летней девочки

Спасатели завершили поиски тела 30-летнего мужчины, который утонул в селе Мерясово. Трагедия произошла накануне, 16 июня.

Фото №1 - В Башкирии из воды достали тело отчима, утонувшей 9-летней девочки

Напомним, 9-летняя девочка и её 30-летний отчим купались на необорудованном пляже у озера Графское. Оба трагически погибли. Тело девочки было найдено вчера, а тело мужчины через несколько часов после. 

Также из реки Белой извлекли тело 47-летнего мужчины. Несчастный погиб в Белорецком районе. Его тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии выясняются.

Фото: МЧС по РБ. 

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии