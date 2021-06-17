В Башкирии из воды достали тело отчима, утонувшей 9-летней девочки

Спасатели завершили поиски тела 30-летнего мужчины, который утонул в селе Мерясово. Трагедия произошла накануне, 16 июня.
Напомним, 9-летняя девочка и её 30-летний отчим купались на необорудованном пляже у озера Графское. Оба трагически погибли. Тело девочки было найдено вчера, а тело мужчины через несколько часов после.
Также из реки Белой извлекли тело 47-летнего мужчины. Несчастный погиб в Белорецком районе. Его тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии выясняются.
Фото: МЧС по РБ.