В Башкирии три женщины отправятся за решётку за попытку убить женщину с ребёнком

Три жительницы Башкирии отправятся за решётку за попытку убийства 45-летней женщины и её ребёнка. Так, обвиняемые хотели избавиться от любовницы мужа одной из них.

Жительница Салавата узнала, что её муж имеет роман на стороне с 45-летней женщиной, и рассказала об этом сестре. Тогда горожанки решили избавиться от соперницы и обратились к знакомой с просьбой найти киллера. За 30 тысяч рублей женщина предложила в качестве наёмного убийцы своего сына, который получил бы за убийство женщины и её ребёнка 220 тысяч рублей.