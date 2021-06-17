В Башкирии три женщины отправятся за решётку за попытку убить женщину с ребёнком

Три жительницы Башкирии отправятся за решётку за попытку убийства 45-летней женщины и её ребёнка. Так, обвиняемые хотели избавиться от любовницы мужа одной из них.
Жительница Салавата узнала, что её муж имеет роман на стороне с 45-летней женщиной, и рассказала об этом сестре. Тогда горожанки решили избавиться от соперницы и обратились к знакомой с просьбой найти киллера. За 30 тысяч рублей женщина предложила в качестве наёмного убийцы своего сына, который получил бы за убийство женщины и её ребёнка 220 тысяч рублей.
Однако мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал о намерениях матери и её подруг. Теперь женщинам предстоит провести в исправительной колонии общего режима от 8 до 9 лет.