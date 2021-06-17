В Башкирии готовятся к ужесточению противоэпидемических мер из-за коронавируса

Радий Хабиров поручил оперативно подготовить соответствующие предложения. Сегодня прошло заседание регионального оперштаба. По словам главы республики, эпидемия далека от завершения.

По данным Роспотребнадзора, в России началась новая волна заражений коронавирусом. Число инфицированных растет в Москве и Санкт-Петербурге. Врачи в регионах мобилизуются. В республиканских больницах расширяют коечный фонд. Власти призывают вакцинироваться. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% местных жителей.