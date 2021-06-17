Житель Башкирии ударил товарища ножом за отказ поделиться картошкой

Выяснилось, что в злополучный день 57-летний житель села Киска-Елга пришёл в гости к соседу. Оба были в состоянии алкогольного опьянения, но всё равно завязали разговор. Гость попросил у товарища немного картофеля и сигарет, но тот только нагрубил другу. Тогда мужчина схватил нож и ударил им в живот сельчанину.