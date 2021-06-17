В Башкирии лучшим медработникам вручили госнаграды

В Башкирии медработникам вручили госнаграды России и Башкортостана, а также почетные звания получили более 30 врачей. Им вручили Благодарности Президента России, Почетные грамоты Башкортостана, ордена Салавата Юлаева и почетные звания.
Почетные грамоты Президента России получили врач-патологоанатом ГКБ ¹13 Уфы Дмитрий Вишняков, заместитель главврача по медчасти больницы скорой медицинской помощи Уфы Зиля Кузьмина, а также заведующая пульмонологическим отделением РКБ Гульназ Грицаенко.
Сегодня в Уфе в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню медика, также прошел парад медицинских работников. В нем приняли участие более 650 специалистов. Колонна врачей прошла по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до площади имени Салавата Юлаева. В эти минуты в Конгресс-холле для них проходит торжественный концерт.