В Башкирии лучшим медработникам вручили госнаграды

Жизнь медиков состоит не только из таких поздравлений, но и из ежедневного кропотливого труда, ответственности за судьбу и жизнь пациентов. Это нам дается только благодаря тому, что мы верны своей профессии, любим людей, любим жизнь.

Гульназ Грицаенко, заведующая пульмонологическим отделением Республиканской клинической больницы им. Куватова