В Башкирии загорелась квартира в многоэтажке: пострадал мужчина

Сегодня, 17 июня, в Салавате произошла трагедия. В доме на бульваре Салавата Юлаева вспыхнул пожар.

Фото №1 - В Башкирии загорелась квартира в многоэтажке: пострадал мужчина

В зоне воздействия опасных факторов оказались жильцы многоэтажного дома. Несмотря на то, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, в огне пострадал 30-летний мужчина.

Причину произошедшего предстоит установить.

Пожары в многоквартирных домах не частое явление, однако, в случае их возникновения паника и неразумные действия могут привести к серьезным последствиям и даже гибели людей. По статистике главными причинами пожаров в квартире являются: неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), нарушение правил эксплуатации электроприборов и поджоги.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии