В Башкирии загорелась квартира в многоэтажке: пострадал мужчина
Сегодня, 17 июня, в Салавате произошла трагедия. В доме на бульваре Салавата Юлаева вспыхнул пожар.
В зоне воздействия опасных факторов оказались жильцы многоэтажного дома. Несмотря на то, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, в огне пострадал 30-летний мужчина.
Причину произошедшего предстоит установить.
Пожары в многоквартирных домах не частое явление, однако, в случае их возникновения паника и неразумные действия могут привести к серьезным последствиям и даже гибели людей. По статистике главными причинами пожаров в квартире являются: неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), нарушение правил эксплуатации электроприборов и поджоги.