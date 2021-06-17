В Башкирии загорелась квартира в многоэтажке: пострадал мужчина

Пожары в многоквартирных домах не частое явление, однако, в случае их возникновения паника и неразумные действия могут привести к серьезным последствиям и даже гибели людей. По статистике главными причинами пожаров в квартире являются: неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), нарушение правил эксплуатации электроприборов и поджоги.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС