В Башкирии 5-летнему мальчику с ДЦП срочно нужна помощь

В подарок на день рождения – возможность ходить. 5-летнему Микаилу Яппарову собирают деньги на операцию в США. У мальчика спастическая диплегия. Время идет, шансов восстановить мышцы все меньше. Сегодня ему исполнилось шесть лет. Подарок можем сделать и мы с вами. Любая сумма поможет Микаилу встать самостоятельно на ноги.
В названиях морских обитателей Микаил ориентируется как рыба в воде. 5-летний мальчик обожает тех, кто плавает и создаёт свою пластилиновую коллекцию фигурок.
Недавно слепленные экземпляры хранятся на подоконнике. Чтобы похвастаться новыми поделками, приходится тянуться, едва удерживаясь на коленках. Микаил не может встать на ноги, у него диагноз – ДЦП.
Впрочем, сложных задач он не боится. Слепить непростую фигурку – самое легкое в его жизни. Слепить новые ноги – вот что практически невозможно. Каждый день мальчик занимается на тренажерах. Этот – для спины и вестибулярного аппарата. По дому он передвигается на четвереньках, основной упор приходится на руки.
Несколько минут в день мальчик проводит в туторах. Это ортопедическая конструкция, которая помогает стоять с прямыми ногами. Обычно он держится за маму, когда отпускает, считает до десяти. Сегодня у Микаила рекорд.
На улицу Микаил выходит гораздо реже своих сверстников. Каждый раз это целый ритуал. Чтобы обрести свободу в передвижениях, мальчика, как ни парадоксально, сначала приковывают. Так устроен специальный велосипед, ноги Микаила крепятся к педалям. Так он может вместе с мамой доехать до магазина и даже зайти внутрь. Но для этого нужны уже другие вспомогательные устройства.
Диагноз ДЦП мальчику поставили в полтора года. Умственной задержки у Микаила нет. Но мышцы укорачиваются и становятся всё менее подвижными, несмотря на все усилия. Тренировки не прекращаются – это чревато сильным откатом прогресса. Помочь встать на ноги самостоятельно мальчику могут в США. Мама Микаила нашла хирурга в Сент-Луисе.
Лечение в Америке по сегодняшнему курсу стоит 4,5 млн рублей. 17 июня Микаилу исполняется шесть лет. Подарок мальчику можем сделать все мы, вместо игрушек и конфет – деньги на ноги, пока еще можно успеть. Время в данном случае не лечит, а наоборот губительно для Микаила.