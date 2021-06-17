В Башкирии 5-летнему мальчику с ДЦП срочно нужна помощь

В подарок на день рождения – возможность ходить. 5-летнему Микаилу Яппарову собирают деньги на операцию в США. У мальчика спастическая диплегия. Время идет, шансов восстановить мышцы все меньше. Сегодня ему исполнилось шесть лет. Подарок можем сделать и мы с вами. Любая сумма поможет Микаилу встать самостоятельно на ноги.

В названиях морских обитателей Микаил ориентируется как рыба в воде. 5-летний мальчик обожает тех, кто плавает и создаёт свою пластилиновую коллекцию фигурок.

Мечтаю прокатиться на подводной лодке. Я ходил в океанариум, но этого недостаточно. Хотелось бы оказаться под водой настоящего моря. Микаил Яппаров

Недавно слепленные экземпляры хранятся на подоконнике. Чтобы похвастаться новыми поделками, приходится тянуться, едва удерживаясь на коленках. Микаил не может встать на ноги, у него диагноз – ДЦП.

Впрочем, сложных задач он не боится. Слепить непростую фигурку – самое легкое в его жизни. Слепить новые ноги – вот что практически невозможно. Каждый день мальчик занимается на тренажерах. Этот – для спины и вестибулярного аппарата. По дому он передвигается на четвереньках, основной упор приходится на руки.

Несколько минут в день мальчик проводит в туторах. Это ортопедическая конструкция, которая помогает стоять с прямыми ногами. Обычно он держится за маму, когда отпускает, считает до десяти. Сегодня у Микаила рекорд.

На улицу Микаил выходит гораздо реже своих сверстников. Каждый раз это целый ритуал. Чтобы обрести свободу в передвижениях, мальчика, как ни парадоксально, сначала приковывают. Так устроен специальный велосипед, ноги Микаила крепятся к педалям. Так он может вместе с мамой доехать до магазина и даже зайти внутрь. Но для этого нужны уже другие вспомогательные устройства.

Благодаря этим "крабам" я могу ходить. Легче раза в полтора. Микаил Яппаров

Диагноз ДЦП мальчику поставили в полтора года. Умственной задержки у Микаила нет. Но мышцы укорачиваются и становятся всё менее подвижными, несмотря на все усилия. Тренировки не прекращаются – это чревато сильным откатом прогресса. Помочь встать на ноги самостоятельно мальчику могут в США. Мама Микаила нашла хирурга в Сент-Луисе.

В России такое невозможно. Оперируют частным образом. Есть врачи, которые могут взяться, но мы не готовы на это. Это сложная операция, если что-то пойдет не так, ребенок может стать глубоким инвалидом. Я не готова на это совсем. Мы все хотим лучшего для своих детей. Диана Яппарова, мама