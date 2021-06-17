В Башкирию после кратковременного похолодания вернётся жара

Уже сегодня, 17 июня, в республику придёт холодный фронт. Местами в регионе фиксируются дожди и грозы. В конце недели температура воздуха понизится до +18, +23°С.

Однако уже в выходные – в частности, 20 июня – тепло вновь вернётся. Ночью температура повысится до +11, +16°С, а днём до +25, +30°С. Вероятность осадков в выходные минимальна, так как в Башкирию пришёл скандинавский антициклон.