В Башкирии молодой парень до смерти избил друга в лесу

Следователи Башкирии раскрыли страшное преступление, произошедшее семь лет назад. 28-летней житель Благовещенского района до смерти избил товарища, от которого требовал долг.

Жуткое преступление произошло 18 мая 2014 года. 28-летнего парня с множественными травмами нашли на трассе «Уфа-Янаул». Его срочно доставили в больницу, но через три дня несчастный скончался.

Оказалось, погибшего избил знакомый, который подвозил парня и его друга. Между ними в пути произошла ссора из-за денег. Мужчина потребовал у потерпевшего вернуть ему денежный долг, но получил отказ. Тогда он вывел парня из машины к лесопосадке, где жестоко избил, а потом ударил деревянной битой по голове. Он оставил пострадавшего парня в лесу, где его потом нашла прохожая.

Своему попутчику мужчина сказал, что их знакомый дальше не поедет, и просто уехал с места происшествия. Только через 7 лет полиции удалось найти трёх свидетелей, которые подтвердили причастность мужчины к преступлению. Ранее они боялись говорить о том, что видели, так как опасались расправы со стороны подозреваемого.

В 2021 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователями повторно проанализированы материалы уголовного дела, вновь допрошены родственники и знакомые потерпевшего, приняты меры к установлению лиц, которые могли оказаться очевидцами совершенного преступления, в результате установлены трое свидетелей, которые пояснили, что в тот день потерпевшего видели на автодороге в компании обвиняемого, однако, побоялись сообщить об этом правоохранителям, опасаясь расправы с его стороны. После проверки алиби обвиняемого и предъявления ему собранных доказательств мужчина сознался в совершенном преступлении. пресс-служба СК РФ по РБ