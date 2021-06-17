В Башкирии молодой парень до смерти избил друга в лесу

Следователи Башкирии раскрыли страшное преступление, произошедшее семь лет назад. 28-летней житель Благовещенского района до смерти избил товарища, от которого требовал долг.
Жуткое преступление произошло 18 мая 2014 года. 28-летнего парня с множественными травмами нашли на трассе «Уфа-Янаул». Его срочно доставили в больницу, но через три дня несчастный скончался.
Оказалось, погибшего избил знакомый, который подвозил парня и его друга. Между ними в пути произошла ссора из-за денег. Мужчина потребовал у потерпевшего вернуть ему денежный долг, но получил отказ. Тогда он вывел парня из машины к лесопосадке, где жестоко избил, а потом ударил деревянной битой по голове. Он оставил пострадавшего парня в лесу, где его потом нашла прохожая.
Своему попутчику мужчина сказал, что их знакомый дальше не поедет, и просто уехал с места происшествия. Только через 7 лет полиции удалось найти трёх свидетелей, которые подтвердили причастность мужчины к преступлению. Ранее они боялись говорить о том, что видели, так как опасались расправы со стороны подозреваемого.
Фото: СК РФ по РБ.