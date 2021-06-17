В эфире телеканала БСТ пройдет брифинг по вопросам борьбы с коронавирусом

Почему нужно делать вакцинацию? Как будет организована система посещения торговых центров, ресторанов и кинотеатров? Отменят ли выпускные в школах? Три вида вакцины от коронавируса – в чем их разница и какая лучше? Насколько опасны новые штаммы вируса и как от них защититься? Хватит ли вакцины? Что делать тем, кто переболел? Ответы на все самые острые вопросы – в прямом эфире телеканала БСТ в рамках специального брифинга уже завтра в 8 часов утра.