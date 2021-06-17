Жители Уфы добились устранения ям на дороге благодаря системе «Инцидент»

Участок дороги на улице Шота Руставели еще две недели назад был почти непроходимым для водителей. По всему дорожному покрытию – ямы и ухабы. И каждая рытвина отзывалась болью в сердцах автолюбителей.

Травмировались, когда ямы были. Потом подготовили всё и заделали. Сейчас по-божески. Альберт Гильманшин

Я часто здесь прохожу. Во дворе были незначительные ямы, а вот за домом очень большие ямы. Большие и глубокие, да. Люди часто жаловались. И машины ездили очень медленно и плавно, чтобы не повредить автомобиль. Анастасия Кушманова

В таких колдобинах можно было оставить и колесо, и подвеску, жалуются местные. Автолюбителям приходилось показывать настоящие чудеса водительского мастерства, чтобы сохранить машину в целости. Искать другие пути приходилось и пешеходам. Решить наболевшую проблему оперативно помог Центр управления Республикой Башкортостан. Обращение жителей зафиксировала одна из систем ЦУРа – «Инцидент-менеджмент». И уже сегодня ситуация на этой дороге улучшилась.

В конце мая от жителя МКД по Шота Руставели, 27, поступила жалоба по дорожному полотну, по несостоятельности дорожного полотна на придомовой территории. Заявка поступила в «Инцидент-менеджмент», там она была обработана и передана в ремонтную службу. Татьяна Комарова, пресс-секретарь УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы

Весной начали поступать сообщения с просьбой выполнить ямочный ремонт во дворах и придомовых территориях. Инцидентов поступило очень много. Ремонт во дворах можно выполнить с помощью программы «Башкирские дворики». Ямочный же ремонт выполняют по возможности оперативно. Кристина Трегубова, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан

Схема ремонта, можно сказать, классическая: сначала на месте трещин и дыр в дороге появились прямоугольные ямы, а затем рабочие выдули из них оставшиеся крошки и прогрели края. После в эти ямы поместили асфальтобетонную смесь.

Работы были произведены в конце апреля – в начале мая. Сначала произвели оцифровку ям. Здесь было оцифровано более 20 ям общей площадью 112 кв.м. После этого производились подготовительные работы и укладка асфальтового покрытия. Когда поступило обращение, работы сразу произвели. Владимир Тептин, начальник ремонтной службы УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы

Ямочный ремонт – необходимая мера, которая позволяет поддерживать дорожное покрытие в рабочем состоянии до проведения основных ремонтных работ.

Есть такая проблема, что жители дублируют одну и ту же жалобу в социальных сетях. Например, написать об одном и том же и в «Инстаграм», и в «Фейсбук», и во «ВКонтакте». Но так делать необязательно, ведь даже если напишут только в «Инстаграм», мы увидим и обязательно отреагируем. Алмаз Усманов, эксперт отдела по работе с обращениями администрации Орджоникидзевского района