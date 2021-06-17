Жители Уфы добились устранения ям на дороге благодаря системе «Инцидент»

Участок
дороги на улице Шота Руставели еще две недели назад был почти непроходимым для
водителей. По всему дорожному покрытию – ямы и ухабы. И каждая рытвина
отзывалась болью в сердцах автолюбителей.
Травмировались,
когда ямы были. Потом подготовили всё и заделали. Сейчас по-божески.Альберт Гильманшин
Я часто здесь
прохожу. Во дворе были незначительные ямы, а вот за домом очень большие ямы.
Большие и глубокие, да. Люди часто жаловались. И машины ездили очень медленно и
плавно, чтобы не повредить автомобиль.Анастасия Кушманова
В
таких колдобинах можно было оставить и колесо, и подвеску, жалуются местные.
Автолюбителям приходилось показывать настоящие чудеса водительского мастерства,
чтобы сохранить машину в целости. Искать другие пути приходилось и пешеходам. Решить
наболевшую проблему оперативно помог Центр управления Республикой Башкортостан.
Обращение жителей зафиксировала одна из систем ЦУРа – «Инцидент-менеджмент». И
уже сегодня ситуация на этой дороге улучшилась.
В конце мая от
жителя МКД по Шота Руставели, 27, поступила жалоба по дорожному полотну, по
несостоятельности дорожного полотна на придомовой территории. Заявка поступила
в «Инцидент-менеджмент», там она была обработана и передана в ремонтную службу.Татьяна Комарова, пресс-секретарь УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы
Весной начали
поступать сообщения с просьбой выполнить ямочный ремонт во дворах и придомовых
территориях. Инцидентов поступило очень много. Ремонт во дворах можно выполнить
с помощью программы «Башкирские дворики». Ямочный же ремонт выполняют по
возможности оперативно.Кристина Трегубова, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан
Схема
ремонта, можно сказать, классическая: сначала на месте трещин и дыр в дороге
появились прямоугольные ямы, а затем рабочие выдули из них оставшиеся крошки и
прогрели края. После в эти ямы поместили асфальтобетонную смесь.
Работы были
произведены в конце апреля – в начале мая. Сначала произвели оцифровку ям.
Здесь было оцифровано более 20 ям общей площадью 112 кв.м. После этого
производились подготовительные работы и укладка асфальтового покрытия. Когда
поступило обращение, работы сразу произвели.Владимир Тептин, начальник ремонтной службы УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы
Ямочный
ремонт – необходимая мера, которая позволяет поддерживать дорожное покрытие в
рабочем состоянии до проведения основных ремонтных работ.
Есть такая проблема,
что жители дублируют одну и ту же жалобу в социальных сетях. Например, написать
об одном и том же и в «Инстаграм», и в «Фейсбук», и во «ВКонтакте». Но так
делать необязательно, ведь даже если напишут только в «Инстаграм», мы увидим и
обязательно отреагируем.Алмаз Усманов, эксперт отдела по работе с обращениями администрации Орджоникидзевского района
Система
мониторинга «Инцидент-менеджмент» направлена именно на работу с населением. Чиновники
тоже признают удобство цифрового формата общения с жителями республики. Однако
призывают не размещать в соцсети жалобу, которая не соответствует
действительности. Ведь выезжая на место, где проблемы нет, теряется время на
решение вопросов, промедление в которых может угрожать безопасности людей.