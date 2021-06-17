«Вирус усилился»: когда третья волна коронавируса дойдет до Башкирии?

Санитарные маски и социальная дистанция снова входят в моду. Глава республики Радий Хабиров поручил ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса. Массовая вспышка заражений уже охватила Москву и Санкт-Петербург. Врачи опасаются, что и регионам не избежать новой волны пандемии.
Больница подмосковного Фрязино. Очевидец снимает очередь из машин скорой помощи, которая выстроились здесь не случайно. В Москве и области ситуация с коронавирусом заметно ухудшается. Ковидная статистика снова показывает рост. Сейчас в стране свыше 12 тысяч новых случаев, и почти половина из них в Москве.
Непростая ситуация и в Северной столице. Больницы Санкт-Петербурга разворачивают дополнительные койки для больных с коронавирусом. Словом, крупнейшие города страны уже приняли первый удар новой волны. А это значит, что расслабляться ни в коем случае нельзя и остальным регионам.
И это не просто слова. Ковидные больницы Башкирии заполнены. Минздрав планирует открыть еще 500 мест для новых заболевших. При этом глава республики Радий Хабиров поручил ужесточить ограничительные меры: обязательно надевать маски и держать социальную дистанцию. Впрочем, самым эффективным способом борьбы с пандемией по-прежнему считается вакцинация.
Для того чтобы окончательно справиться с пандемией, необходимо, чтобы в регионе было минимум 60% вакцинированного населения. Но для этого жителям региона потребуется проявить активность. На данный момент в Башкирии привитыми от COVID-19 числятся лишь около 350 тысяч человек. А с 21 июня учреждения культуры и спортивные объекты будут доступны только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.