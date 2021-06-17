Парад медиков и вручение госнаград: в Уфе отметили День медицинского работника

Почетные грамоты и благодарность от президента России, а также награды от республики. В преддверии Дня медицинских работников в Уфе чествовали врачей, медсестер, санитарок. Торжественное собрание, посвященное людям в белых халатах, состоялось в Конгресс-холле «Торатау», а перед этим празднующие приняли участие в параде.

Более 650 медицинских работников из разных уголков республики в одной колонне. Маршрут парада от Башдрамтеатра до Конгресс-холла «Торатау», где и должно состоятся торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику медиков.

Честно говоря, я вот первый раз, очень удивлена, насколько хвалят труд медицинских работников, и чувствуется дух единства медицинских работников, прямо иду – аж восторгаюсь. Лилия Хужина, главная медицинская сестра Иглинской центральной районной больницы

Парад медицинских работников в Уфе проводится во второй раз. И многие в колонне, как и Лилия Хужина, проработавшая в медицине более 30 лет, впервые участвовали в подобном шествии.

Вот они те, кто, не жалея сил, времени и своего здоровья, спасал человеческие жизни в «красной зоне». Вместо белых халатов и защитных костюмов сегодня праздничные наряды. Один за другим на сцену за наградами выходят герои нашего времени.

Я очень благодарен за эту награду, но эта награда не мне. Это награда врачам, лаборантам, санитарам, водителям, которые не щадя живота своего работали все это время и продолжают работать. Евгений Евдокимов, заведующий отделением ГКБ №13 г. Уфы

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Орден Пирогова, почетная грамота от президента России и другие награды из рук главы республики получили порядка 20 медицинских работников. Благодарностью от руководителя страны был отмечен и Ильдар Искахов, заведующий хирургическим отделением Туймазинской ЦРБ. За 22 года работы в своей родной больнице он провел сотни сложных операций. А в период пандемии помогал больным ковид-госпиталя, пришлось даже немного перепрофилироваться.

Например, мне также пришлось отучиться, пройти курсы по реанимации и поработать в госпитале в качестве врача-реаниматолога – тоже для меня было ново. Ильдар Исхаков, заведующий хирургическим отделением Туймазинской ЦРБ

«Во многом благодаря самоотверженности и вашему профессионализму в республике удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции», – отметил, выступая перед участниками торжественного собрания, Радий Хабиров. Глава республики поблагодарил всех медицинских работников от имени жителей республики за достойный труд и поздравил всех с профессиональным праздником.

Огромное спасибо и бесконечное преклонение перед вашей стойкостью, профессионализмом и вашей помощью. Ну и в завершение мне приходится сказать, что, похоже, коронавирус еще не отходит. Берегите себя. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Праздничные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, в Уфе начались сегодня еще в 10 часов. Сразу в шести залах города Уфы состоялись церемонии награждения федеральными и республиканскими наградами.

Жизнь медика не только из праздников таких состоит, но и из ежедневного кропотливого труда, ответственности за судьбу, за жизнь пациентов. Это нам дается только благодаря тому, что мы верны своей профессии, любим людей, любим жизнь. Гульназ Грицаенко, заведующая пульмонологическим отделением Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова