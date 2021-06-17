Парад медиков и вручение госнаград: в Уфе отметили День медицинского работника

Почетные грамоты и благодарность от президента России, а также награды от республики. В преддверии Дня медицинских работников в Уфе чествовали врачей, медсестер, санитарок. Торжественное собрание, посвященное людям в белых халатах, состоялось в Конгресс-холле «Торатау», а перед этим празднующие приняли участие в параде.
Более 650 медицинских работников из разных уголков республики в одной колонне. Маршрут парада от Башдрамтеатра до Конгресс-холла «Торатау», где и должно состоятся торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику медиков.
Парад медицинских работников в Уфе проводится во второй раз. И многие в колонне, как и Лилия Хужина, проработавшая в медицине более 30 лет, впервые участвовали в подобном шествии.
Вот они те, кто, не жалея сил, времени и своего здоровья, спасал человеческие жизни в «красной зоне». Вместо белых халатов и защитных костюмов сегодня праздничные наряды. Один за другим на сцену за наградами выходят герои нашего времени.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Орден Пирогова, почетная грамота от президента России и другие награды из рук главы республики получили порядка 20 медицинских работников. Благодарностью от руководителя страны был отмечен и Ильдар Искахов, заведующий хирургическим отделением Туймазинской ЦРБ. За 22 года работы в своей родной больнице он провел сотни сложных операций. А в период пандемии помогал больным ковид-госпиталя, пришлось даже немного перепрофилироваться.
«Во многом благодаря самоотверженности и вашему профессионализму в республике удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции», – отметил, выступая перед участниками торжественного собрания, Радий Хабиров. Глава республики поблагодарил всех медицинских работников от имени жителей республики за достойный труд и поздравил всех с профессиональным праздником.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, в Уфе начались сегодня еще в 10 часов. Сразу в шести залах города Уфы состоялись церемонии награждения федеральными и республиканскими наградами.
С инициативой по достоинству отмечать заслуги медработников выступил руководитель региона Радий Хабиров. Профессиональный праздник тех, кто стоит на страже здоровья, в республике так масштабно отмечают второй год подряд. Пандемия еще раз доказала значимость деятельности медицинских работников. Именно врачи оказались на передовой борьбы с COVID-19. Во многом благодаря их усилиям удалось не допустить массового заражения людей, приостановить распространение «коронованного вируса».