Коронавирус унес жизнь ректора Башкирского кооперативного института Фаниля Мазитова

За минувшие сутки трое жителей Башкортостана скончались от COVID-19. Общее число жертв в регионе достигло 549. Из-за коронавируса не стало и ректора Башкирского кооперативного института Фаниля Мазитова. Родственники и коллеги сегодня приехали проводить его в последний путь. Близкие тяжело переживают утрату. Почтить память Фаниля Фаритовича пришли и его бывшие сослуживцы.

Сегодня в доме Мазитовых день скорби. Глава семьи не дожил до годовщины свадьбы. В июле было бы 35 лет совместной жизни Фаниля Мазитова и его жены. Планы у супругов были самыми обыденными, но такими важными. Они лишь хотели увидеть, как их внук пойдет в первый класс. Но все закончилось в один момент.

Он был замечательным мужем и отцом. Всегда старался сделать так, чтобы нам было очень удобно, комфортно и уютно. Любовь Мазитова, супруга Фаниля Мазитова

Для сыновей Фаниль Фаритович был и другом, и наставником, и просто тем человеком, на кого хотелось бы равняться.

Как отец он, наверное, лучший на свете, какие еще могут быть слова. Все, что у нас есть на данный момент, все благодаря ему. Мой отец был для меня кумиром. Руслан и Рустам Мазитовы, сыновья Фаниля Мазитова

Ректор Башкирского кооперативного института Фаниль Мазитов посвятил службе в сфере образования 28 лет. Но начинал работать совсем в другой отрасли – в Министерстве обороны, от курсанта до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по республике. Доводил любую работу до конца. Коллеги, родственники и просто знакомые твердят в один голос: Фаниль Фаритович был одним из тех, кто всегда добивался всего сам.

За счёт своей целеустремленности, настойчивости, порядочного отношения к своим сотрудникам и вышестоящим он всегда добивался впечатляющих результатов. Альфир Гайсин, двоюродный брат Фаниля Мазитова

Прямо сердце горит огнём, узнали об этом только сегодня. Это большая утрата не только для работников Кооперативного университета, но и для исторической научной общественности. Лена Сулейманова, доктор исторических наук, профессор

А вот для Мансура Абдуллина Фаниль Фаритович был не только коллегой, но и хорошим товарищем. Друг друга они знали со школы. Фаниль Мазитов никогда не забывал бывших коллег и помогал, когда к нему обращались за помощью.

Был честный, трудолюбивый, очень ответственный. Могу только так его охарактеризовать. Все, кто приехал сегодня, очень сожалеют – такое большое сегодня горе. Мансур Абдуллин, друг Фаниля Мазитова, член совета Центросоюза Российской Федерации