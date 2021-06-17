Коронавирус унес жизнь ректора Башкирского кооперативного института Фаниля Мазитова

За минувшие сутки трое жителей Башкортостана скончались от COVID-19. Общее число жертв в регионе достигло 549. Из-за коронавируса не стало и ректора Башкирского кооперативного института Фаниля Мазитова. Родственники и коллеги сегодня приехали проводить его в последний путь. Близкие тяжело переживают утрату. Почтить память Фаниля Фаритовича пришли и его бывшие сослуживцы.
Сегодня в доме Мазитовых день скорби. Глава семьи не дожил до годовщины свадьбы. В июле было бы 35 лет совместной жизни Фаниля Мазитова и его жены. Планы у супругов были самыми обыденными, но такими важными. Они лишь хотели увидеть, как их внук пойдет в первый класс. Но все закончилось в один момент.
Для сыновей Фаниль Фаритович был и другом, и наставником, и просто тем человеком, на кого хотелось бы равняться.
Ректор Башкирского кооперативного института Фаниль Мазитов посвятил службе в сфере образования 28 лет. Но начинал работать совсем в другой отрасли – в Министерстве обороны, от курсанта до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по республике. Доводил любую работу до конца. Коллеги, родственники и просто знакомые твердят в один голос: Фаниль Фаритович был одним из тех, кто всегда добивался всего сам.
А вот для Мансура Абдуллина Фаниль Фаритович был не только коллегой, но и хорошим товарищем. Друг друга они знали со школы. Фаниль Мазитов никогда не забывал бывших коллег и помогал, когда к нему обращались за помощью.
Фаниля Мазитова похоронят в Кугарчинском районе, в родном селе Саиткулово. Он лечился от коронавируса больше месяца, но не смог одержать победу в борьбе с невидимым врагом. Ему было всего 57 лет.