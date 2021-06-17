В Уфе многоэтажку затопило после капремонта

В уфимской многоэтажке устраняют последствия потопа. После начавшегося там капитального ремонта кровли квартиры и подъезды залило водой во время ливня. Подрядчик обещает возместить все убытки и объясняет, почему так произошло.

Фразу «главней всего погода в доме» Никита Грушин еще никогда не воспринимал так буквально. Синоптики в его квартире ливней не обещали, но стихия настигла. Словно единственное, что разделяло от неба, – это навесной потолок. В подъезде и вовсе приходилось перепрыгивать через лужи.

Капитальный ремонт крыши в доме начали еще в мае. Из-за ветхой кровли квартиры и подъезды периодически затапливало. Но с таким потоком воды жильцы еще не сталкивались.

Чтобы обои поменять, надо шкафы разбирать, ремонтировать их, надо полотно полностью поменять до кухни. Подрядчик предлагает кусковым методом поменять, меня это не устраивает. Никита Грушин, житель дома №45 по ул. Гагарина

Субподрядная организация свои ошибки признала. Рабочие поменяли ливневые воронки и трубы, по которым стекает вода с крыши. Но вскоре после замены начался ливень, а соединения ещё не успели застыть.

Произошло разъединение патрубка от ливнеприемной воронки к водосточной трубе, вследствие чего ливневая вода пошла в подъезд. Мы будем устранять повреждения. Из 11 квартир с 9 вопрос уже решен. Сергей Ильичев, руководитель субподрядной организации

Сейчас ливневую систему исправили. Рабочие продолжают ремонт.

Колено дополнительно было закреплено хомутом, сейчас проводятся испытания: мы подаем шлангом воду в воронку, чтобы проверить ее герметичность. Работы идут полным ходом, здесь постоянно работают порядка 10 сотрудников. Егор Шунков, начальник производственного отдела генподрядной организации

Во время капитального ремонта многоквартирных домов самый рискованный вид работ – это замена кровли, говорят специалисты.

Мы обязали подрядчиков по условиям договора страховать свою ответственность, то есть если произошла протечка, затопило квартиры, подъезды, жители вправе обращаться не к подрядной организации за возмещением ущерба, а сразу идти в страховую компанию, которая уже будет оценивать нанесенный ущерб и возмещать. Но, как правило, до страховой компании дело не доходит, подрядные организации своевременно возмещают ущерб. Олег Койда, начальник информационного отдела Фонда капитального ремонта Республики Башкортостан