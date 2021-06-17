На конференции РФС отметили футбольный проект телеканала БСТ

На конференции Российского футбольного союза отметили проект «Пофутболим?», который еженедельно выходит на телеканале БСТ. Такой опыт практикуется далеко не на всех региональных компаниях.
Кроме того, в Уфе работает полтора десятка частных футбольных школ, в регионе активные футбольные социальные сети. А это говорит о большом интересе жителей республики к этому виду спорта.
На конференции обсудили возможности присвоения статуса детского футбольного центра уфимской спортшколе №10, «Девону» из Октябрьского и салаватскому «Зениту».