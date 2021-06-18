Третья волна коронавируса: как спасти себя и своих близких?

Башкортостан готовится встретить третью волну пандемии. Все очень серьезно: в разных регионах страны вводятся жесткие ограничения. Радий Хабиров провел заседание оперштаба, по его итогам принят ряд серьезных решений.

Как будет организована система посещения торговых центров, ресторанов и кинотеатров? Отменят ли выпускные в школах? Три вакцины от вируса: в чем разница? Насколько опасны новые штаммы вируса, как от них защититься? Хватит ли вакцины? Что делать тем, кто переболел?

На эти и другие вопросы ответили гости студии БСТ: министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин, начальник Управления Роспотребнадзора РБ Анна Казак, министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин и ректор БГМУ Валентин Павлов.

Какая обстановка в регионе?

Отмечается подъем уровня заболеваемости. Прирост незначительный, прирост не более 5 человек в сутки. За прошлые сутки выявлено 100 новых случаев. Республика готова к ухудшению ситуации. Однако по всей стране рост заболевших вызывает большие опасения. В Уфе сейчас работают три основных ковид-госпиталя: больница №18, инфекционные больницы в Уфе и Зубово. Башкортостан готов к драматичным сценариям.

Есть ли основания для жестких ограничений?

Нет. Та статистика, которая есть на данный момент, не дает оснований о применении жестких ограничительных мер. Однако с учетом ситуации в Москве, миграции населения в летний период, необходимы превентивные меры. Сейчас по уровню заболевания Башкортостан вышел на апрельские показатели, то есть наблюдается рост заболевших.

Что такое вакцинация с точки зрения науки?

Это способ защиты организма, при котором мы даем ему информацию о вирусе, чтобы он успел подготовиться к возможному “нападению”. Единственный способ победить коронавирусную инфекцию - вакцинироваться. Вакцины есть разные, с помощью введения генетического материала мы готовим свой организм к последующей встрече с инфекцией.

Сколько действует вакцина?

Согласно исследованиям, срок её действия составляет до 2 лет.

Где узнать результаты вакцинации?

Механизм получения электронного сертификата такой: после прививки медики вносят сведения в единый реестр прививок. Оттуда данные уходят в личный кабинет на Госуслугах. После первого этапа вся информация появляется уже там. Человек может начать заполнять дневник самонаблюдения. Сертификат о прививке приходит сразу после 2 прививки. Там же есть и куар-код, который позволяет считать всю информацию.

Новые решения оперштаба ограничивают действия тех, кто еще не сделал прививку. Какие ключевые моменты нашей жизни изменятся?

Нет задачи разделить людей на два лагеря. Речь идет о добровольном выборе каждого жителя республики. Была задача минимизировать распространение вируса. Основной тезис: ввести ряд ограничений для массового скопления людей. При этом массовые мероприятия не отменяются, есть лишь рекомендации по ограничении мероприятий до 1000 человек. Ограничены будут люди, которые не переболели и не вакцинированы. Гражданам советуют вакцинироваться, чтобы защитить себя. В общественные места можно будет войти при условии, что человек не является источником заражения: он либо вакцинирован, либо имеет высокий уровень антител, либо у него на руках есть отрицательный ПЦР-анализ. Это касается ресторанов, театров, кинотеатров, библиотеки, фитнес-клубы, культурно-массовых мероприятий и тд. При этом выпускные отменяться не будут. То же касается и Фольклориады, все участники в Россию едут со справками.

Зачем нужны такие ограничения?

Стоит отметить, что никто не говорит об обязательной вакцинации, дело в создании иммунной прослойки, которая возникнет при вакцинации 60 % населения. Вакцинированные люди не болеют тяжелыми формами заболевания, меньше становятся причиной появления семейных очагов.

Как эта система будет работать на деле?

Соответствующие требования к предпринимателям уже в ближайшее время “разлетятся” по предприятиям. Уже сегодня выйдет официальный документ, в котором будет прописан подробный список требований.

Где сделать прививку?

Сейчас на территории республики работает 178 пунктов вакцинации. Они находятся в поликлиниках, а также в крупных торговых центрах в Уфе и Стерлитамаке. Возможны и организованные выезды на крупные предприятия, а также формат “поездов здоровья”, которые которые передвигаются по районам республики останавливаясь в деревнях и селах, а также в выходные, праздничные дни в парках и в других общественных местах выставляются мобильные ФАПы. Просто так развернуть пункт вакцинации где угодно нельзя: для хранения вакцины необходимы определенные условия.

Как показывать справку на Госуслугах проверяющим?

Достаточно показать справку с телефона, либо распечатать её. Даже если вы сделали справку достаточно давно, все данные в любом случае есть у вас на Госуслугах.

А если учетной записи на Госуслугах нет? Что делать?

В этом случае медработники готовы выдавать специальный сертификат “задним” числом.

Действует ли вакцина к новым штаммам?

Доподлинно известно и научно обосновано, что вакцина работает к новым штаммам. Это нормальная ситуация, когда вирус мутирует, так заложено природой. Здесь нет ничего из ряда вон выходящего.

Меняется ли клиническая картина заболевания?

Сейчас все чаще болеют молодые люди от 25 лет. Меняются и первые симптомы. Например, раньше был кашель, а теперь все начинается с диареи.

Реакция на прививку: есть ли в этом что-то страшное?

Это нормальная реакция иммунной системы. Возможна температура в течение нескольких дней. Высокую температуру можно сбивать парацетамолом. В индивидуальном порядке можно вызвать врача. Также стоит не забыть о количестве употребляемой жидкости до 2 литров в сутки. После вакцинации в первые дни стоит изолироваться, чтобы последить за собой.

Можно ли самому выбрать одну из трех вакцин?

Выбор вакцины это прерогатива врача. Он общается с пациентом, выясняет сопутствующие заболевания и предлагает варианты. Сейчас у врачей есть выбор из трех вакцин. Вакцина не лежит на полке, она быстро расходится, в среднем в неделю поступает 2 партии, которые распределяются по медицинским учреждениям.

Может ли произойти так, что вакцин не хватит на всех?

Нет. Вся вакцина промаркирована от завода до конечного потребителя. Система видит, как в регионе уходят все дозы, поэтому в случае повышенного спроса её придет больше.

Нужно ли носить маску после вакцинации?

Да. Основная роль вакцины - научить организм распознавать вирус и формировать иммунный ответ. Вакцинированный человек может быть переносчиком вируса, поэтому масочный режим касается всех.

Какие справки нужны для посещения общественных мест?

Это либо тест ПЦР, который был сдан более 72 часов назад, либо сертификат о вакцинации, либо медотвод.

Вакцинирован ли Радий Хабиров?

Да. Более того, он постоянно проходит ПЦР-тестирование каждые 4-5 дней.

Как быстро появляется сертификат в личном кабинете на Госуслугах?

Обычно в течение суток. Если этого не произошло, то на Госуслугах в соответствующем разделе есть форма для обращения, либо обратиться в республиканский ковидный центр.

Возникнут ли очереди за справками?

Это покажет время. Но, чтобы этого не было, нужно пользоваться Госуслугами. Если вы там до сих пор не зарегистрированы - самое время сделать это.

Можно ли делать прививку два раза в год?

Это возможно по усмотрению врача. Если человек сомневается в количестве антител, он может сделать исследование на антитела и прийти с результатами к врачу. Медики сами решают, нужна ли повторная прививка.

Нужно ли делать прививку больным бронхиальным астмой?

Да. Сердечникам, легочникам, склонным к тромбам - этим людям обязательно нужно делать прививки. Для молодежи это “Спутник V”, а для пожилых - “ЭпиВакКорона”.

Какие существуют противопоказания?

Это тяжелые хронические заболевания, которые оценивает врач. Кроме того, речь идет о непереносимости компонентов вакцины. Также введения ограничения для тех, кто получает химиотерапии. Ограничения есть и по возрасту - до 18 лет. Но испытания вакцины для детей уже идут. В стоп-лист попадают и беременные, но это только пока. Вскоре в стране появятся результаты исследования по применению вакцины для беременных женщин.

Если температура держится больше 5 дней, что делать?

Нужно обратиться к врачу.

Если интервал между прививками увеличат, страшно ли это?

Нет, это не страшно. Установленный интервал нужен лишь для сильного иммунного ответа.

Когда могут принять решение об ужесточении ковидных мер?

Все зависит от уровня заболеваемости. Когда медики развернут большое количество коек, откроются дополнительные госпитали, тогда и придется перейти к жестким мерам.

Ребенку скоро 18, он уезжает учиться в другой город. Возможно ли сделать прививку?

Да, но стоит помнить, что решение принимает врач.

Можно ли подтвердить вакцинацию в учреждении не по месту жительства?

Да. Правда, это займет немного дольше времени, чем по адресу своей регистрации.

Может ли вакцина спровоцировать болезни, которые ранее “дремали” в организме?

На этот вопрос себе можно ответить, посетив сайты Минздрава и Роспотребнадзора. Также на все вопросы могут ответить врачи.

Не станет ли вакцина платной?

До 60% вакцины предусмотрено государственной гарантией. Поэтому стоит успеть привиться уже сейчас.

Может ли помешать болезнь при вакцинации?

Если это период обострения хронического заболевания, либо активная фаза, то врач не разрешит делать прививку. Но если человек находится в состоянии ремиссии, то противопоказаний нет.

Три вакцины: в чем отличие?

Сегодня три российские вакцины показали самую высокую эффективность в мире. “Спутник V” стала наиболее подходящей для основной категории граждан от 18 до 50 лет. “Ковивак” и "ЭпиВакКорона" больше подходят для пожилых людей. Стоит отметить при этом, что все вакцины так или иначе подходят для прививки, врачи учитывают пожелания пациентов. Безопасность определяется совместно с врачом. Необходимо помнить: если вы сделали “ЭпиВакКорону”, то анализ на антитела делается по отдельной технологии. Обычная тест-система не покажет, сработала ли прививка. Вам необходимо обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии. Это не делает ее лучше или хуже.

Студенты, которые не прошли вакцинацию, смогут заселиться в общежитие?