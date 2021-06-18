В Башкирии будет введено ограничение на посещение ресторанов и кинотеатров

Сегодня, 18 июня, в Башкирии прошёл оперативный брифинг по вакцинации от коронавируса в регионе. Специалисты обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию и пришли к выводу, что жёсткие ограничительные меры вводить рано.

Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что показатели заболеваемости в Башкирии вышла на уровень апрельских. Единственный способ не допустить третьей волны коронавируса и избежать жёстких ограничений – вакцинироваться.

Это способ защиты организма, при котором мы даем ему информацию о вирусе, чтобы он успел подготовиться к возможному «нападению». Единственный способ победить коронавирусную инфекцию — вакцинироваться. Максим Забелин, министр здравоохранения