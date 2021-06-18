Стало известно, отменят ли в Башкирии выпускные вечера из-за коронавируса

Сегодня, 18 июня, на оперативном брифинге в Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию. Специалисты рассказали, что показатели заболеваемости коронавирусом вышли на уровень апрельских.

Поэтому у жителей Башкирии возник вопрос – будут ли отменены выпускные вечера из-за вновь напряженной эпидемиологической ситуации в регионе. В этом году из школ выпускается 18 651 человек. А уже на 26 июня запланированы торжественные мероприятия.