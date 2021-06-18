В Уфе вновь зафиксировали отравляющие вещества в воздухе

Как сообщает издание «UfaTime» со ссылкой на представителей Башгидромета, в воздухе зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в 2,7 раз. В частности, выявили высокий уровень хлорида водорода.

Этот газ широко применяется в промышленности. Например, его используют для производства кислоты, хлоридов металла, глюкозы, сахара, желатина, клея, окрашивания тканей и травления металлов. Хлорид водорода – токсичный газ, который относится к третьему классу опасности. При значительном превышении концентрации данного вещества у людей могут возникать кашель, удушье и даже воспаление дыхательных путей.