В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли более 400 тыс человек

Более 400 тысяч жителей республики прошли вакцинацию от коронавируса, по России это число достигает 20 млн человек. При этом процент побочных эффектов составляет менее 0,5%. Такие данные озвучили на брифинге по коронавирусу с участием профильных ведомств.
На сегодняшний день в республике функционируют 178 пунктов вакцинации: стационарные, которые расположены в медучреждениях и мобильные – в крупных торговых центрах в Уфе и Стерлитамаке. Также практикуется выездная вакцинация для организованных коллективов. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги»; мобильное приложение «К врачу» или на портале «Доктор Башкортостан»; по единому телефону колл-центра регионального Минздрава: 122; а также через регистратуру поликлиники. Главный санитарный врач Башкортостана Анна Казак сообщила, что имеющиеся вакцины защищают от самых распространенных штаммов COVID-19 и отметила, что матировавшие вирусы более заразные, а процесс поражения больше.
Ректор БГМУ Валентин Павлов сообщил, что сейчас полностью поменялась клиническая картина: если раньше первым симптомом коронавируса был кашель, то сейчас кишечные расстройства. Также на брифинге сообщили, когда ожидать появления вакцины для детей. Согласно официальным данным в целом по стране отмечается рост числа инфицированных коронавирусом среди лиц до 14 лет.