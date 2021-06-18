В Башкирии из спецшколы сбежали четыре подростка

Полиция Башкирии начала поиск четырёх подростков, которые сбежали из спецшколы закрытого типа в Туймазинском районе. Ребята покинули территорию учреждения ещё 16 июня, до сих пор их местоположение неизвестно.
Из Серафимовской специальной школы пропали Иван Игнаткин, Вадим Куфтерин, Алмаз Салахов и Илья Саликаев. МВД Башкирии публикует ориентировки на сбежавших подростков.
Приметы 17-летнего Ивана Игнаткина: рост 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы светлые короткие, глаза светлые, уши оттопыренные, губы тонкие. Был одет в футболку синего цвета, шорты темно-коричневого цвета, синяя кепка.
Приметы 17-летнего Вадима Куфтерина: рост 175 см, телосложение среднее, лицо овальное смуглое, волосы темные короткие, глаза темно-карие, уши оттопыренные, губы тонкие, брови прямые густые. Был одет в футболку серого цвета, черное спортивное трико.
Приметы 15-летнего Алмаза Салахова: рост 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы темные, лицо овальное, глаза темные. Был одет в вишневую футболку с надписью на груди слева, темно-синее спортивное трико. Особые приметы: на правой щеке родинка, на животе шрам от операции на аппендицит.
Приметы 15-летнего Ильи Саликаева: рост 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы темные короткие, глаза темно-карие, уши оттопыренные, губы толстые, брови прямые густые. Был одет в футболку зеленого цвета (хаки), черные шорты. Особые приметы: отсутствует левый верхний клык.
Всех, кто знает об их местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (34782) 7 20 97, 7 10 01, 279 39 02, 8 917 80 89 081.
Фото: МВД по РБ.