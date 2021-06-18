В Башкирии приостановили работу Сангалыкского диоритового карьера

По-хорошему не получилось. В Учалинском районе приостановлена деятельность Сангалыкского диоритового карьера. Об этом в своих соцсетях сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Чиновник отметила, что вместо модернизации предприятие неоднократно допускало превышение вредных веществ и пыли в воздухе и игнорировало требования. Во время ее визита на объект руководство карьера пообещало исправить нарушения и оплатить задолженность за причиненный вред окружающей среде, но этого не произошло.