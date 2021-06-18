В администрации главы Башкирии рассказали о вакцинации Радия Хабирова

Сегодня, 18 июня, в Башкирии провели оперативный брифинг в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса в регионе.

Специалисты сообщили, что пока в Башкирии не ожидается введение жестких ограничений. Однако некоторые минимальные запреты уже формируются, так как показатели заболеваемости в регионе вышли на уровень апрельских.

Эксперты отмечают, что лучшая борьба с коронавирусом – вакцинация. Так, глава Башкирии и его семья вакцинировались от коронавируса. К тому же, как сообщает начальница управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, Радий Хабиров сдаёт ПЦР-тесты каждые четыре-пять дней.