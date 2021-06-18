Глава Башкирии одобрил изменения в указе о режиме повышенной готовности

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса в Башкирии глава региона Радий Хабиров внёс изменения в указ о повышенной готовности.
Так, до 2 июля всем жителям и гостям Башкирии рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе стоит ограничить посещение парков, площадей, скверов, аллей.
К тому же приобрести товары и некоторые услуги будет возможно, только предоставив один из следующих документов:
— сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном либо распечатанном виде;
— справку медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-2019, в том числе первым компонентом вакцины;
— справку медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;
— справку об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР в электронном либо распечатанном виде (действительно в течение трёх суток со дня выдачи).
В частности, с 22 июня только со справкой можно будет посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы и спортивные мероприятия.
С 29 июня только со справкой можно будет посетить заведения общественного питания, салон красоты, косметические или спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, санаторно-курортные организации, студенческие общежития, а также воспользоваться междугородним пассажирскими перевозками автотранспорта общего пользования и пригородным поездом «Орлан».
Также все организации обязаны усилить дезинфекцию общественных пространств и мест скопления людей (в том числе, транспорт).
Прием документов, необходимых для поступления в вузы и колледжи, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций будут проходить в дистанционном режиме. Очная форма разрешается также для лиц младше 18 лет и тех, кто предоставил один из четырёх документов.