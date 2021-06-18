Глава Башкирии одобрил изменения в указе о режиме повышенной готовности

Прием документов, необходимых для поступления в вузы и колледжи, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций будут проходить в дистанционном режиме. Очная форма разрешается также для лиц младше 18 лет и тех, кто предоставил один из четырёх документов.