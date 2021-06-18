Жителя Башкирии осудят за смерть двух детей и жены в аварии

30-летний житель Зианчуринского района предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух детей и его супруги. Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение.

Инцидент произошёл ещё в январе 2021 года на 216 км автодороги Уфа-Оренбург. При обгоне мужчина на «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, и авто занесло на встречную полосу, где машина столкнулась с «Хёндай Солярис».

В результате столкновения на месте аварии погибли дети 3 и 8 лет, которые находились в «Хёндай», а также супруга виновника аварии. Ещё двое взрослых были оперативно госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Свою вину мужчина полностью признаёт. Уголовное дело передано в суд.