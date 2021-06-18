В России зарегистрировали 17 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Так, за последние сутки в России было зарегистрировано 17 262 человека с коронавирусом. За всё время пандемии выявили уже 5 281 309 пациентов с COVID-19. При этом одновременно болеют 302 205 человек. С выздоровлением за сутки выписали только 10 954 человека, за всё время пандемии – 4 850 659. Смертью закончилось 453 случая заболевания (за всё время – 128 445).