Специалисты Башстата продолжают мониторить цены в продуктовых магазинах. В Башкирии продолжают расти цены на свежие овощи.
Так, больше всего за неделю вырос в цене картофель (22%). Килограмм этого овоща теперь можно купить в среднем за 57,7 рублей. Также выросла в цене морковь (12%), килограмм можно приобрести за 77,8 рублей. Незначительно выросли в цене мясные консервы для детей, конфеты и пшено.
Однако некоторые овощи наоборот стали дешевле. Среди них помидоры(7%) и огурцы(10%). Также стали дешевле куриные яйца (10%).