В Башкирии продолжают расти цены на свежие овощи

Так, больше всего за неделю вырос в цене картофель (22%). Килограмм этого овоща теперь можно купить в среднем за 57,7 рублей. Также выросла в цене морковь (12%), килограмм можно приобрести за 77,8 рублей. Незначительно выросли в цене мясные консервы для детей, конфеты и пшено.