Мобильные пункты вакцинации могут появиться во всех районах Башкирии

Пациентов за последнее время стало действительно больше, желающих вакцинироваться. Очереди на прием на осмотр они всегда у нас есть. Люди задумываются о своем здоровье и здоровье своих близких. Поэтому темпы не снижаются. Вакцинируем мы уже в течение длительного времени. Практика показывает, что вакцина у меня безопасна. За все время вакцинации осложнений не было, пациенты хорошо переносят вакцину.

Лилия Юмагужина, врач-терапевт Республиканской клинической больницы №2