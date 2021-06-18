Мобильные пункты вакцинации могут появиться во всех районах Башкирии

Об этом на брифинге 18 июня сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. В настоящее время изучается вопрос материально-технического обеспечения выездных бригад. Прежде всего, это касается условий хранения вакцины.

 В Уфе прививочная кампания набирает обороты. В Республиканской клинической больнице №2 с самого открытия – десятки желающих обезопасить себя.

Я считаю, что это очень важно сегодня быть здоровым. Потому что экономическая ситуация и в стране, и в республике нашей зависит от людей. Если люди будут здоровы, соответственно, мы будем развиваться дальше.

Светлана Белова, директор департамента АПК и природопользования правительства Республики Башкортостан 

Вакцинироваться можно одной их трех вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для того, чтобы сделать прививку, необходимо записаться через регистратуру поликлиники по месту жительства или через портал «Госуслуги». Также можно узнать подробности в Ситуационном центре по телефону: (347) 218-19-19. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Фото №1 - Мобильные пункты вакцинации могут появиться во всех районах Башкирии

Пациентов за последнее время стало действительно больше, желающих вакцинироваться. Очереди на прием на осмотр они всегда у нас есть. Люди задумываются о своем здоровье и здоровье своих близких. Поэтому темпы не снижаются. Вакцинируем мы уже в течение длительного времени. Практика показывает, что вакцина у меня безопасна. За все время вакцинации осложнений не было, пациенты хорошо переносят вакцину.

Лилия Юмагужина, врач-терапевт Республиканской клинической больницы №2
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