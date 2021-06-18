Мобильные пункты вакцинации могут появиться во всех районах Башкирии

Об
этом на брифинге 18 июня сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим
Забелин. В настоящее время изучается вопрос материально-технического
обеспечения выездных бригад. Прежде всего, это касается условий хранения
вакцины.
В Уфе
прививочная кампания набирает обороты. В Республиканской клинической больнице №2
с самого открытия – десятки желающих обезопасить себя.
Я
считаю, что это очень важно сегодня быть здоровым. Потому что экономическая
ситуация и в стране, и в республике нашей зависит от людей. Если люди будут
здоровы, соответственно, мы будем развиваться дальше.Светлана Белова, директор департамента АПК и природопользования правительства Республики Башкортостан
Вакцинироваться можно одной их трех вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для того,
чтобы сделать прививку, необходимо записаться через регистратуру поликлиники по
месту жительства или через портал «Госуслуги». Также можно узнать подробности в
Ситуационном центре по телефону: (347) 218-19-19. Горячая линия работает
ежедневно с 8:00 до 20:00.
Пациентов
за последнее время стало действительно больше, желающих вакцинироваться.
Очереди на прием на осмотр они всегда у нас есть. Люди задумываются о своем
здоровье и здоровье своих близких. Поэтому темпы не снижаются. Вакцинируем мы
уже в течение длительного времени. Практика показывает, что вакцина у меня
безопасна. За все время вакцинации осложнений не было, пациенты хорошо
переносят вакцину.Лилия Юмагужина, врач-терапевт Республиканской клинической больницы №2